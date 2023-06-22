Фьюри: никаких шансов на то, что я пойду драться с Джонсом в октагоне, не хочу ломать руку

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о том, что он не собирается драться с американским бойцом смешанных единоборств Джоном Джонсом по правилам ММА.
«Честно говоря, все эти разговоры о том, что я и Джон Джонс сразимся в октагоне, абсолютно нелепы. Я чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе. С чего вы вообще решили, что мне интересно выходить в клетку, бороться и все такое? Это не мое дело.
На самом деле это был Джо Роган, маленький придурок, который начал эти разговоры. Просто ни с того ни с сего ни обо мне, ни о Джоне даже не заговорили. Джон отличный парень, пожалуй, величайший в истории ММА. Но никогда не было разговоров о том, что я хочу драться с Джонсом по правилам ММА, я не хочу выходить в октагон и ломать себе руку. Ни за что. Я просто предложил Джону: «Хочешь пройтись по боксерскому рингу и заработать настоящие деньги, тогда приходи и сразись со мной». Но никаких шансов, что я пойду драться по правилам ММА», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.
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