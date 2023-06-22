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«Настоящее уродство». Соннен высказался о ситуации с боем Чендлера и Макгрегора

«Настоящее уродство». Соннен высказался о ситуации с боем Чендлера и Макгрегора
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Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен высказался о ситуации с организацией поединка между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA в установленный срок и теперь не сможет выступить в этом году. Изначально ожидалось, что бой Конора с Чендлером состоится в конце 2023 года.

«Конор не вошёл в пул тестирования USADA, чтобы получить возможность выступить на номерном турнире UFC в ноябре или декабре. Таким образом, бой перенесён на неопределённую дату в следующем году. На мой взгляд, со стороны UFC честно назначить Чендлеру другого соперника. Ведь Макгрегор не сделал то, что обещал сделать. Это настоящее уродство», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.

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