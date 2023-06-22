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Гамрот — Физиеву: давай устроим большое шоу на пять раундов!

Гамрот — Физиеву: давай устроим большое шоу на пять раундов!
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вновь вызвал азербайджанца Рафаэля Физиева на бой.

«Погнали, UFC! Погнали, Рафа! Давай устроим большое шоу на пять раундов!» — написал Гамрот.

Ранее Физиев искал соперника на август, а Матеуш Гамрот отозвался и предложил пятираундовый бой в сентябре.

В своём последнем поединке Рафаэль Физиев проиграл Джастину Гэтжи решением большинства судей. Всего в активе представителя Азербайджана 12 побед при двух поражениях в профессиональных ММА.

Матеуш Гамрот в последнем бою выиграл раздельным решением у Джалина Тёрнера. Всего у польского бойца 22 победы и два поражения. Ещё один бой признан несостоявшимся.

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