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Боец ONE — о спаррингах с Исламом Махачевым: выиграть не хочу, ничьей хватает

Боец ONE — о спаррингах с Исламом Махачевым: выиграть не хочу, ничьей хватает
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Российский боец смешанных единоборств Сайгид Изагахмаев, выступающий в промоушене ONE Championship, высказался о спаррингах с соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Соответствующий пост он разместил у себя в социальных сетях.

«Несколько лет соревнуюсь с ним. Выиграть не хочу, ничьей хватает», — написал Изагахмаев.

Фото: Из личного архива Сайгида Изагахмаева

Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Ислам провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В последнем бою встречался с австралийцем Александром Волкановски. Поединок состоялся 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Махачев победил единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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