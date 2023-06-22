Магомед Исмаилов: если соскучились по моим размахайкам, накормлю ваши взоры на год вперёд

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где пообещал в скором времени «интересные новости».
«Интересные новости для вас, уже совсем рядом. Одного из нас вынесут, и я знаю, что делать, чтобы это был не я! Если вы соскучились по моим размахайкам, в этом бою я накормлю ваши взоры на год вперёд! Укрепляйте свою психику или просто не смотрите!» — написал Исмаилов.
Напомним, в последнем бою Исмаилов встречался с Иваном Штырковым. Поединок состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда решением большинства судей. В общей сложности Исмаилов провёл в ММА 22 боя, в которых одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.
Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:
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