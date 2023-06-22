«Он блефует, я давно это понял». Бивол обвинил Альвареса в нежелании проводить реванш

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о потенциальном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. Бивол отметил, что они могли бы давно договориться о втором поединке, если бы его захотел Альварес.

«Он блефует, когда говорит, что хочет реванша. Я давно это понял и действительно не хочу драться с ним на тех же условиях [как в мае 2022 года]. Почему я должен это делать? Я уже сказал ему «да» и согласился на все условия. Сейчас меня всё устраивает. Если он хочет драться со мной – хорошо, давай поставим на кон пояса. Вы когда-то слышали о бойце, который выходит на матч-реванш на тех же условиях, что и в первом поединке? Я никогда об этом не слышал.

Я хочу провести бой в сентябре или октябре. Таков наш план. Может, ноябрь. Честно говоря, реванш всё ещё может случиться. Если бы он хотел боя, мы могли бы начать какие-то переговоры, но мы их не начинали, потому что он на самом деле его не хочет. Он хотел подраться с Головкиным и Райдером, но не общался с моей командой о бое со мной. Остальное – просто разговоры. Я не собираюсь просто сидеть и ждать его», — приводит слова Бивола ProBox TV.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл россиянин. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

Дмитрий Бивол приступил к активным тренировкам: