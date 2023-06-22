Хабиб пригласил в Дагестан Марка Цукерберга, согласившегося на бой с Илоном Маском

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил известного американского предпринимателя Марка Цукерберга посетить Дагестан. Ранее Цукерберг принял вызов на поединок от другого бизнесмена Илона Маска.

После того как Маск и Цукерберг договорились о проведении боя, первый прислал последнему сообщение в стиле Хабиба: «Пришли мне локацию». Хабиб у себя в соцсетях отреагировал на этот обмен сообщениями, написав своё: «Дагестан».

Отметим, что Маск обладает преимуществом перед оппонентом с точки зрения физического роста. Кроме того, сообщалось, что его воспитание в Южной Африке было связано с «настоящими жестокими уличными драками». С другой стороны, Цукерберг добивался успехов в турнирах по джиу-джитсу. Недавно он стал победителем одного из турниров.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем: