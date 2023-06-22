Бёрнс рассказал, на кого в бою Марка Цукерберга и Илона Маска готов поставить свой дом
Поделиться
Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс отреагировал на возможный поединок между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.
«Я готов поставить дом на Цукерберга», — написал Бёрнс в социальных сетях.
Первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».
Ранее на потенциальный поединок между предпринимателями отреагировал и бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, предложив Цукербергу отправиться в Дагестан.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
22:02
-
21:20
-
21:03
-
20:30
-
20:06
-
19:42
-
19:06
-
18:19
-
17:36
-
17:23
-
16:37
-
16:05
-
15:59
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:30
-
14:26
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
12:54
-
11:41
-
11:12
-
10:54
-
10:45
-
10:45
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
06:00
-
03:15
Партнерский контент