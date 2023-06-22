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Бёрнс рассказал, на кого в бою Марка Цукерберга и Илона Маска готов поставить свой дом

Бёрнс рассказал, на кого в бою Марка Цукерберга и Илона Маска готов поставить свой дом
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Бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс отреагировал на возможный поединок между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Я готов поставить дом на Цукерберга», — написал Бёрнс в социальных сетях.

Первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

Ранее на потенциальный поединок между предпринимателями отреагировал и бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, предложив Цукербергу отправиться в Дагестан.

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