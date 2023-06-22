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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировочного занятия.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент ирландец принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда Макгрегора противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Ранее, однако, стало известно, что Конор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:

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