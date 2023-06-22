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Боец UFC Чимаев встретился с Ибрагимовичем в октагоне

Боец UFC Чимаев встретился с Ибрагимовичем в октагоне
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Выступающий в промоушене UFC известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото со знаменитым футболистом Златаном Ибрагимовичем. Снимок был сделан в октагоне.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Не так давно Ибрагимович заявил, что принял решение завершить карьеру. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стал «Милан», за который нападающий суммарно сыграл 163 матча, забил 93 гола и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Италии. В общей сложности за время профессиональной карьеры Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Ибрагимович показал технику ведения боя ногами:

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