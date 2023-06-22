Кормье рассказал, что должен сделать Чендлер, чтобы приблизить бой с Макгрегором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье дал совет соотечественнику Майклу Чендлеру, с помощью которого он может постараться приблизить поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее стало известно, что Конор не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.
«Я не знаю, что может сделать Чендлер, чтобы заставить Макгрегора быстрее пройти тест на допинг и приблизить бой. Возможно, стоит говорить всякую ерунду, и это как-то поможет делу. Майк в странном положении. Сегодня я немного поговорил с ним, всего два текстовых сообщения. Мой единственный совет ему – делай всё, чтобы бой состоялся», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.
Напомним, Макгрегор и Чендлер сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом.
Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном:
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