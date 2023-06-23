Джесси Родригес и Санни Эдвардс договорились об объединительном бое

Чемпион мира по версии WBO американец Джесси «Бэм» Родригес и чемпион мира по версии IBF Санни Эдвардс подписали контракт на объединительный бой за титулы в наилегчайшем весе, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing в «Твиттере». По данным источников ESPN, бой пройдёт в США и, скорее всего, состоится в декабре.

«Рад провести самый важный поединок в дивизионе для обоих наших бойцов. Уважение им за то, что они сделали это», — сказал генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит.

23-летний Родригес завоевал вакантный титул WBO в наилегчайшем весе в апреле, победив единогласным решением судей Кристиана Гонсалеса. 27-летний Эдвардс завладел поясом IBF в апреле 2021 года, победив Морути Мталане. С тех пор он провёл четыре защиты титула, в том числе победив в этом месяце единогласным решением судей Андреса Кампоса.

Оба боксёра пока остаются непобеждёнными. На счету Родригеса 18 побед в 18 поединках в карьере, а у Эдвардса – 20 в 20.