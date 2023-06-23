Умар Нурмагомедов отреагировал на анонс боя с Кори Сэндхагеном

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поединке с американцем Кори Сэндхагеном, занимающим четвёртое место в дивизионе.
«Это будет эпичный бой», — написал Нурмагомедов.
В активе Умара 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го россиянин провёл первый бой в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.
Сэндхаген выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. В последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 43 в марте этого года, он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
- 23 июня 2023
-
09:51
-
09:50
-
09:16
-
02:43
- 22 июня 2023
-
23:32
-
22:47
-
22:27
-
22:02
-
21:20
-
21:03
-
20:30
-
20:06
-
19:42
-
19:06
-
18:19
-
17:36
-
17:23
-
16:37
-
16:05
-
15:59
-
15:51
-
15:45
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:43
-
14:30
-
14:26
-
13:43
-
13:37
-
13:24
-
12:54
-
11:41
-
11:12
-
10:54