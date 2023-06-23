Умар Нурмагомедов отреагировал на анонс боя с Кори Сэндхагеном

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поединке с американцем Кори Сэндхагеном, занимающим четвёртое место в дивизионе.

«Это будет эпичный бой», — написал Нурмагомедов.

В активе Умара 16 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В январе 2023-го россиянин провёл первый бой в UFC, в котором нокаутировал бразильца Раони Барселоса в первом раунде.

Сэндхаген выступает в промоушене Даны Уайта с 2018 года. В последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 43 в марте этого года, он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?