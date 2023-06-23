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Эдуард Вартанян поделился эмоциями от победы в Гран-при ACA

Эдуард Вартанян поделился эмоциями от победы в Гран-при ACA
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Известный боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу в Гран-при АСА. В финальном поединке он одолел Артёма Резникова. Победу он добыл техническим нокаутом в третьем раунде.

«Эмоции только положительные. Это результат тяжёлого, кропотливого, каждодневного труда. Победа, конечно, воодушевляет. Она говорит о том, что я всё правильно делаю. Я вышел на определённое плато своей технической и физической формы», — сказал Эдуард Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ранее сообщалось, что Вартанян получил $ 1 млн призовых за победу в Гран-при. В его активе 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

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