Мохнаткина: в РФ место женщины видят на кухне, а в США женщина-боец — нормальное явление

Российский боец PFL Марина Мохнаткина поделилась мыслями об отношении к женским смешанным единоборствам в Российской Федерации и трудностях с созданием женского промоушена. По мнению Мохнаткиной, в России пока многие не воспринимают женщин-бойцов, полагая, что они не должны заниматься смешанными единоборствами.

«В Америке действительно другой менталитет. Для них женщина-боец – это нормальное явление, а у нас есть некая дискриминация к женским ММА. До сих пор в России живут в каком-то каменном веке, что место женщины видят на кухне и не воспринимают в этом виде спорта. Здесь все вместе нормально тренируются и поддерживают друг друга.

Женский промоушен в России? Когда нет единомышленников, это сложно реализовать. Я могу говорить много, у меня действительно очень много планов на дальнейшую самореализацию. Спорт спортом, но нужно понимать, что дальше делать. С нашим менталитетом и видением в одиночку сложно будет решить этот вопрос. Эта идея сидит у меня, а когда у тебя пояс на плече, открываются все двери. Поэтому я иду к этому, хотя пока об этом не задумываюсь. Нужно становиться чемпионом, чтобы диктовать хоть какие-то правила», – приводит слова Мохнаткиной MMA.Metaratings.ru.

PFL 5. Марина Мохнаткина vs Эвелин Мартинс: