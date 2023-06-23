Мама Илона Маска сделала категоричное заявление о его возможном бое с Марком Цукербергом

Мэй Маск, мама знаменитого американского предпринимателя Илона Маска, выступила категорически против его поединка с другим бизнесменом — Марком Цукербергом. После того как Марк принял вызов Илона, Мэй написала несколько сообщений у себя в социальных сетях, дав понять, что не поддерживает идею сына.

«Без шуток. Бой только словами. В креслах. На расстоянии четырёх футов друг от друга. Победит тот, кто окажется смешнее», — написала Мэй.

Позже мама Маска добавила, что поединок сына она отменила, и попросила прекратить разговоры о нём, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что разговаривал и с Цукербергом, и с Маском, признавшись, что оба были всерьёз настроены на поединок друг с другом.