Марина Мохнаткина раскрыла, с каким бойцом UFC состоит в отношениях

Российский боец PFL Марина Мохнаткина призналась, что состоит в отношениях c представителем Молдавии Сергеем Спиваком, выступающим в промоушене UFC. Мохнаткина рассказала, что сейчас живёт вместе со Спиваком в Лас-Вегасе (США), где регулярно вместе с ним проводит совместные тренировки.
«Я сейчас тренируюсь уже не во Флориде, а в Лас-Вегасе. Моя жизнь очень сильно поменялась за короткий срок. Я вообще не планировала оставаться в Америке, потому что тренироваться и жить там — очень дорогое удовольствие, если нет серьёзной финансовой поддержки в виде спонсоров. Три года после развода у меня не было отношений, но сейчас мой молодой человек – боец UFC Серёжа Спивак. Мы с ним теперь живём вместе, тренируемся вместе. Он находится в моём углу и поддерживает меня. С такой поддержкой грех не быть чемпионкой.
У него впереди очень серьёзный бой с Сирилем Ганом 2 сентября в Париже. Это первый номер тяжёлого веса UFC, а потому возможность подраться с ним для Серёжи – заявка на то, чтобы стать ближе к поясу. Он сейчас серьёзно готовится. У меня следующий турнир 11 августа в Нью-Йорке. Естественно, он будет в моём углу, но потом сразу улетит во Францию на акклиматизацию и на свой бой. Сейчас мы готовимся совместно, а во Флориду приехали ненадолго отдохнуть к своим друзьям. Каждый день у нас с ним тяжёлые тренировки, поэтому необходимо иногда насладиться океаном и солнышком, чуть-чуть перезагрузиться и продолжить нашу подготовку», – приводит слова Мохнаткиной MMA.Metaratings.ru.
Мохнаткина в необычном образе катается на лошади:
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