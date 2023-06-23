Чемпион UFC Джон Джонс высказался по поводу ожидаемого боя Илон Маск — Марк Цукерберг

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказался об ожидаемом поединке между известными американскими предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском. Ранее Цукерберг принял вызов со стороны Маска.

«Вы уже знаете, что я в команде Марка. Если нужен партнёр по тренировкам, я готов», — написал Джонс у себя в соцсетях.

Напомним, первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

Ранее мама Илона Маска заявила, что выступает категорически против поединка сына с Цукербергом, попросив прекратить разговоры об их бое, чтобы об этой идее поскорее забыли.

Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом: