Адвокат заявила, что НБА предложила обвинительнице Макгрегора $ 100 тыс. за молчание

Ариэль Митчелл, адвокат девушки, обвинившей бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в попытке изнасилования, заявила, что команда «Майами Хит» и представители НБА старались замолчать инцидент с её клиенткой. Для этого НБА, по словам Митчелл, предложила предполагаемой жертве Макгрегора $ 100 тыс.
«Некоторые из охранников, которые находились в тот момент неподалёку, на самом деле работали не на Макгрегора. Их наняли «Хит». Они решили угодить знаменитости вместо того, чтобы защищать молодую женщину, попавшую в беду», — приводит слова Митчелл Daily Mail.
Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.
Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:
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