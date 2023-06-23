Соперник Дацика Жасланов стянул с него шапку во время дуэли взглядов

Состоялась битва взглядов, участие в которой приняли популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов. Бойцы выступят на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza сегодня, 23 июня. Во время битвы взглядов Жасланов снял с Дацика шапку, но тот быстро её вернул. Отметим, что церемония проходила в дружественной обстановке.

Соперник Дацика стянул с него шапку во время дуэли взглядов:

Напомним, Дацик в последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них две победы.