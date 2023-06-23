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В Федерации бокса России прокомментировали решение МОК отозвать признание IBA

В Федерации бокса России прокомментировали решение МОК отозвать признание IBA
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить Международную ассоциацию бокса (IBA) статуса признанной. О соответствующем решении МОК стало известно 22 июня.

«Мы выражаем озабоченность в связи с указанным решением, поскольку оно затрагивает интересы не только российских боксёров, тренеров и иных специалистов в области бокса, но и неопределённого круга боксёров всего мира.

В настоящее время сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий, но мы призываем всех, от кого зависит принятие тех или иных решений, не забывать, что основным субъектом в спорте является спортсмен, а в нашем виде спорта – боксёр.

Федерация бокса России целиком поддерживает позицию Олимпийского комитета России, который поставил перед собой задачу не только вернуть российских спортсменов на международные арены, но и вернуть государственные флаг, гимн, а также остальные атрибуты команды России», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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