Хасбик сфотографировался с майкой футболистки женского «Ливерпуля»

Полузащитник женского «Ливерпуля» Мисси Бо Кёрнс разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделилась с подписчиками новыми фото. Бо Кёрнс показала снимки российского блогера и амбассадора UFC Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. На одной фотографии Хасбик держит майку с именем Бо Кёрнс, а на другой – со своим.

Фото: Из личного архива Мисси Бо Кёрнс

Фото: Из личного архива Мисси Бо Кёрнс

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик задержан в Дагестане из-за беспорядка на дорогах: