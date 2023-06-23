Дацик — Жасланов: во сколько начнётся бой, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 июня, в Алма-Ате состоится объединённый турнир лиг Naiza FC и Ural FC. Бойцы проведут ряд поединков по правилам ММА, бокса и кикбоксинга. В соглавном поединке спортивного мероприятия сразятся россиянин Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов.
Трансляция турнира будет доступна на официальном YouTube-канале Naiza FC. В 15:40 показ спортивного шоу начнёт канал «Матч! Боец». А с 19:30 по Москве вещание основного карда начнёт телеканал «Матч ТВ». Бой между Дациком и Жаслановым состоится ориентировочно в 20:30 мск.
Напомним, по итогам официальной процедуры взвешивания Вячеслав оказался намного тяжелее Галымжана — 127,3 кг против 107,9 кг.
Соперник Дацика стянул с него шапку во время дуэли взглядов:
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