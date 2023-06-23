На турнире ACA YE 37 в главном бою Евгений Бондарев заменит Михаила Погодина

Мировая лига смешанных единоборств ACA проведёт турнир ACA Young Eagles 37 в игорной зоне «Красная Поляна» 30 июня. Грандиозное спортивное шоу пройдёт на площадке для спортивно-зрелищных событий RED ARENA.

В главном бою вечера Калыбек Арзыкул должен был встретиться с Михаилом Погодиным. Однако последний не сможет выйти в октагон из-за травмы связок колена. Вместо Погодина соперником Арзыкула станет Евгений Бондарев. Это настоящий ветеран смешанных боев, за плечами которого свыше 25 профессиональных поединков. В последней схватке Евгений одержал победу над оппонентом всего за 45 секунд.

В соглавном бою вечера сойдутся представители тяжёлого дивизиона. Устрашающий своей ударной мощью белорус Марсель Сычёв встретит в клетке Шадида Рашидова из Краснодара. Также в главном карде зрителей ожидает очень интригующее противостояние в полулёгком весе, в котором сойдутся два ярко выраженных нокаутёра с 90-процентной статистикой финишей. Это Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов.

Гостей турнира ждёт 16 ярких боев с участием ведущих спортсменов организации и самой перспективной молодёжи страны.

АСА — крупнейшая лига смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. Является лидером российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером профессиональных бойцов. Турниры серии Young Eagles – это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой начинаются карьеры самых талантливых и перспективных молодых бойцов.