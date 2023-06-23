«Разобью ему лицо». Илон Маск ответил своей матери, запретившей ему драться с Цукербергом
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Известный предприниматель Илон Маск прокомментировал недавние слова своей матери, выступившей против его поединка с другим бизнесменом Марком Цукербергом.
«Дорогая мама! Я знаю, что ты любишь меня, но я должен драться с Цукербергом. Я разобью ему лицо, чтобы мы освободились от «Фейсбука»*. Устал от коммунизма. Это борьба за свободу», — написал Маск на своей странице в соцсетях.
Напомним, первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».
* — социальная сеть «Фейсбук» запрещена в Российской Федерации.
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