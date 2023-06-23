Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марлон Вера: у О’Мэлли есть талант и хайп, но с кем он дрался? У кого он выиграл?

Марлон Вера: у О’Мэлли есть талант и хайп, но с кем он дрался? У кого он выиграл?
Комментарии

Эквадорский боец смешанных единоборств, шестой номер UFC в легчайшей весовой категории Марлон Вера выразил сомнения в уровне американца Шона О’Мэлли.

«Я понимаю, у тебя есть талант и хайп, ты в YouTube и TikTok, и у тебя несколько фанатов, следящих за тобой, но ты не дрался ни с кем серьёзным. Да, ты хорошо выглядел в поединке с Петром Яном, просто люди ждали меньшего от тебя, но насколько хорош О’Мэлли? С кем он дрался? У кого выигрывал?» — сказал Вера в эфире шоу The MMA Hour.

Напомним, в августе 2020 года Вера и О’Мэлли встречались на турнире UFC, и тогда эквадорец выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

В августе этого года на UFC 293 О’Мэлли проведёт титульный поединок с Алджамейном Стерлингом.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли назвал любимого бойца MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023