Марлон Вера: у О’Мэлли есть талант и хайп, но с кем он дрался? У кого он выиграл?
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Эквадорский боец смешанных единоборств, шестой номер UFC в легчайшей весовой категории Марлон Вера выразил сомнения в уровне американца Шона О’Мэлли.
«Я понимаю, у тебя есть талант и хайп, ты в YouTube и TikTok, и у тебя несколько фанатов, следящих за тобой, но ты не дрался ни с кем серьёзным. Да, ты хорошо выглядел в поединке с Петром Яном, просто люди ждали меньшего от тебя, но насколько хорош О’Мэлли? С кем он дрался? У кого выигрывал?» — сказал Вера в эфире шоу The MMA Hour.
Напомним, в августе 2020 года Вера и О’Мэлли встречались на турнире UFC, и тогда эквадорец выиграл техническим нокаутом в первом раунде.
В августе этого года на UFC 293 О’Мэлли проведёт титульный поединок с Алджамейном Стерлингом.
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