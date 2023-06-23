Малыхин нокаутировал Бхуллара и завоевал титул чемпиона ONE в тяжёлом весе

В Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир One Friday Fights 22, главным событием которого стал поединок российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Малыхин стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар. Кроме того, Малыхин является действующим чемпионом One в полутяжёлом весе.

В активе Малыхина 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.

Для Бхуллара это второе поражение в карьере в ММА. Также в активе экс-чемпиона 11 побед.