Малыхин нокаутировал Бхуллара и завоевал титул чемпиона ONE в тяжёлом весе
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В Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир One Friday Fights 22, главным событием которого стал поединок российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара.
Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Малыхин стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. Ранее он обладал лишь временным поясом в данном дивизионе, чемпионом был Бхуллар. Кроме того, Малыхин является действующим чемпионом One в полутяжёлом весе.
В активе Малыхина 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.
Для Бхуллара это второе поражение в карьере в ММА. Также в активе экс-чемпиона 11 побед.
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