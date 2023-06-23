Малыхин призвал болельщиков устроить минуту молчания после победы над Бхулларом

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион One в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Анатолий Малыхин после победы над Арджаном Бхулларом призвал всех устроить минуту молчания.

«Знаете, сегодня не тот день, когда я хочу праздновать свою победу. ONE потерял двух замечательных людей. Я хочу посвятить им эту победу. Хочу, чтобы все встали и почтили их память. Это будет лучшее празднование для меня», — сказал Анатолий после боя.

Стоит отметить, что Малыхин упомянул одного из рефери промоушена.

Бой Малыхина и Бхуллара завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде.

В активе Малыхина теперь 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения.