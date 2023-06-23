Малыхин: де Риддер, я иду за тобой, мне нужен третий пояс

В Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир One Friday Fights 22, главным событием которого стал поединок российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Малыхин стал новым чемпионом One в тяжёлой весовой категории. До этого россиянин также обладал титулом в полутяжёлом весе.

«Де Риддер, октябрь, приходи. Он сказал, что мои титулы — фейк. Мои пояса — не фейк. Твой пояс — фейк. Я иду за тобой. Мне нужен третий пояс», — заявил Малыхин после боя.

Ренье де Риддер — действующий чемпион One в среднем весе (93 килограмма). Они уже встречались с Малыхиным в титульном бою в полутяжёлой весовой категории, и там победу техническим нокаутом одержал российский боец.