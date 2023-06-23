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Американский боец признался, что недооценил Шавката Рахмонова перед поединком с ним

Американский боец признался, что недооценил Шавката Рахмонова перед поединком с ним
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Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал, чему научился после поражения от казахстанского непобеждённого бойца Шавката Рахмонова.

«Я понял, что ко всем соперникам нужно относиться серьёзно. Думаю, я чересчур легкомысленно отнёсся к этому бою. Все слишком много говорили о нём, и мне казалось, что это просто хайп. Я думал: «Да это всё бред, он не так хорош, он полный отстой». Мне следовало иначе отнестись к этому парню, быть серьёзнее. Рахмонов оказался сильным, и я осознал, что каждый боец, который есть в UFC, представляет опасность. Глупо относиться к кому-то несерьёзно», — приводит слова Нила MMA News.

Поединок Джеффа Нила и Шавката Рахмонова состоялся в марте этого года и завершился победой казахстанца удушающим приёмом в третьем раунде.

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