Американский боец признался, что недооценил Шавката Рахмонова перед поединком с ним

Американский боец смешанных единоборств Джефф Нил, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал, чему научился после поражения от казахстанского непобеждённого бойца Шавката Рахмонова.
«Я понял, что ко всем соперникам нужно относиться серьёзно. Думаю, я чересчур легкомысленно отнёсся к этому бою. Все слишком много говорили о нём, и мне казалось, что это просто хайп. Я думал: «Да это всё бред, он не так хорош, он полный отстой». Мне следовало иначе отнестись к этому парню, быть серьёзнее. Рахмонов оказался сильным, и я осознал, что каждый боец, который есть в UFC, представляет опасность. Глупо относиться к кому-то несерьёзно», — приводит слова Нила MMA News.
Поединок Джеффа Нила и Шавката Рахмонова состоялся в марте этого года и завершился победой казахстанца удушающим приёмом в третьем раунде.
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