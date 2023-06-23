Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: победа Анатолия Малыхина над Бхулларом в титульном поединке

Видео: победа Анатолия Малыхина над Бхулларом в титульном поединке
Комментарии

В Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир One Friday Fights 22, главным событием которого стал поединок российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Малыхин стал чемпионом One в тяжёлой весовой категории, отобрав титул у Бхуллара.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Боец».

В активе Малыхина 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения. Анатолий также является действующим чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории.

Для Бхуллара это второе поражение в карьере в ММА. Также в активе экс-чемпиона 11 побед.

Материалы по теме
Малыхин — монстр. Россиянин деклассировал Бхуллара, забрал второй пояс — и хочет третий!
Малыхин — монстр. Россиянин деклассировал Бхуллара, забрал второй пояс — и хочет третий!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023