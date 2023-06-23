Видео: победа Анатолия Малыхина над Бхулларом в титульном поединке

В Бангкоке (Таиланд) прошёл турнир One Friday Fights 22, главным событием которого стал поединок российского бойца смешанных единоборств Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Малыхин стал чемпионом One в тяжёлой весовой категории, отобрав титул у Бхуллара.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч! Боец».

В активе Малыхина 13 побед в профессиональных смешанных единоборствах и ни одного поражения. Анатолий также является действующим чемпионом промоушена в полутяжёлой весовой категории.

Для Бхуллара это второе поражение в карьере в ММА. Также в активе экс-чемпиона 11 побед.