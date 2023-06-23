Дацик проиграл Жасланову решением большинства судей на совместном турнире Ural FC и Naiza

23 июня в Алма-Ате (Казахстан) прошёл совместный турнир Ural FC и Naiza, соглавным событием которого стал поединок в тяжёлой весовой категории между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым.
Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей.
Стоит также отметить, что данный поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.
Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.
Жасланов в марте 2023 года на Naiza 50 выиграл единогласным решением судей у Илхомиддина Шамсидинова. Всего в его активе в профессиональных MMA две победы и ни одного поражения.
- 23 июня 2023
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:23
-
20:29
-
20:22
-
19:35
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:33
-
17:18
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:32
-
15:28
-
14:44
-
14:37
-
14:29
-
14:13
-
13:48
-
13:12
-
12:46
-
12:32
-
11:26
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:31
-
10:22
-
10:15
-
09:51
-
09:50