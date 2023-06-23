Дацик проиграл Жасланову решением большинства судей на совместном турнире Ural FC и Naiza

23 июня в Алма-Ате (Казахстан) прошёл совместный турнир Ural FC и Naiza, соглавным событием которого стал поединок в тяжёлой весовой категории между Вячеславом Дациком и Галымжаном Жаслановым.

Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей.

Стоит также отметить, что данный поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Жасланов в марте 2023 года на Naiza 50 выиграл единогласным решением судей у Илхомиддина Шамсидинова. Всего в его активе в профессиональных MMA две победы и ни одного поражения.