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Дацик: хотел бы четвёртый раунд, конечно

Дацик: хотел бы четвёртый раунд, конечно
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Известный российский боец Вячеслав Дацик после боя с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza заявил, что хотел бы провести ещё один раунд.

«Хотел бы четвёртый раунд, конечно! Порубились немного, хорошо получилось», — сказал российский боец ещё до объявления результатов.

Поединок в тяжёлой весовой категории между Дациком и Жаслановым продлился все три раунда по три минуты и завершился победой казахского бойца решением большинства судей.

Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Жасланов в марте 2023 года на Naiza 50 выиграл единогласным решением судей у Илхомиддина Шамсидинова. Всего в его активе в профессиональных MMA две победы и ни одного поражения.

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