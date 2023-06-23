Галым Жасланов вызвал Дацика на бой по правилам MMA

Казахстанский боец смешанных единоборств Галымжан Жасланов после поединка с россиянином Вячеславом Дациком в рамках соглавного события совместного турнира Ural FC и Naiza предложил своему сопернику в следующий раз встретиться по правилам ММА.

Жасланов отметил, что согласился в первый раз на условия Дацика и теперь призвал россиянина провести бой по его правилам.

Поединок между Дациком и Жаслановым продлился все три раунда по три минуты и завершился победой казахстанского бойца решением большинства судей.

Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.