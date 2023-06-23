Дацик отказался от реванша с Жаслановым в ММА и предложил драться по боксу или кула́чке

Известный российский боец Вячеслав Дацик после боя с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza заявил, что не хочет реванша по правилам ММА, как это ранее предложил ему соперник.

В ответ Дацик предложил Жасланову вновь провести бой по правилам бокса или, в крайнем случае, кулачных боёв.

Поединок между Дациком и Жаслановым продлился все три раунда по три минуты и завершился победой казахского бойца решением большинства судей.

Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.

Жасланов в марте 2023 года на Naiza 50 выиграл единогласным решением судей у Илхомиддина Шамсидинова. Всего в его активе в профессиональных MMA две победы и ни одного поражения.