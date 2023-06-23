Стерлинг объяснил, почему считает Петра Яна переоценённым бойцом

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что считает российского бойца Петра Яна переоценённым.

«В UFC считали его курицей, которая будет нести им золотые яйца. Но я знаю, что он не настолько хорош, как о нём думали. Это мнение человека, который не только занимается этим спортом, но и анализирует бои. Я веду подкаст, разбираю бои. Я видел, что Ян успешен только в поединках с теми соперниками, которые неподвижно стоят напротив него. Он не спешит, выжидает, позволяет бить и затем включается и сам разбирает их в стойке.

А если парень умеет бороться, то это другая история. Вы видели бой Петра с Мерабом, видели его бой со мной и даже с О’Мэлли. Как только в соперниках парень с хорошим футворком, то всё меняется. Меня бы на его месте это беспокоило», — сказал Стерлинг в интервью Джейку Полу.