Физиев объяснил, почему считает, что Порье и Гэтжи не подходят для боя за пояс BMF
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Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, поделился мнением о поединке между Джастином Гэтжи и Дастином Порье, в котором на кону будет пояс BMF.
«Как мне этот пояс? Почему нет? Вся эта индустрия — это бизнес. Если ребята Дастин и Джастин дерутся за этот пояс, значит, они его заслуживают. Потому что у нас сейчас есть чемпион, у нас есть претендент, и ещё один пояс лишним не будет. Как расшифровывается BMF? Лучший ублюдок? Самый опасный ублюдок. Я не думаю, что Джастин или Дастин такие. Они хорошие ребята. Но всё равно хорошо, что такой пояс в игре», — заявил Физиев в интервью All Star.
Бой Джастина Гэтжи и Дастина Порье возглавит турнир UFC 291, который состоится 29 июля.
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