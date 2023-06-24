Энтони Смит высказался о перспективах Алекса Перейры в полутяжёлом весе

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит оценил перспективы Алекса Перейры после перехода в полутяжёлый дивизион.

«Я думаю, Алекс может преуспеть, без сомнений. Однако ему будет нелегко, когда он встретится с лучшими парнями полутяжёлого дивизиона. Просто у него такой стиль. Если мы говорим о поединках, которые будут проходить в стойке, то он добьётся успеха. К примеру, Блаховича я считаю очень сложным соперником для него. Думаю, что Перейра ему проиграет. И я также думаю, что Джамал Хилл тоже его побьёт. Но в полутяжёлом весе есть много парней, с которыми он справится», — приводит слова Смита MMA Fighting.

На турнире UFC 291 Алекс Перейра проведёт поединок с Яном Блаховичем. Для бразильца это дебютный бой в полутяжёлом весе.