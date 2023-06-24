Джереми Стивенс проведёт боксёрский поединок перед боем Пола и Диаза

Ветеран UFC Джереми Стивенс встретится с Крисом Авилой в профессиональном боксёрском поединке в андеркарте боя Джейка Пола и Нейта Диаза 5 августа в Далласе, сообщает ESPN. Он пройдёт в рамках второго среднего веса (до 76,203 кг).

Длительность боя Стивенса и Авилы рассчитана на восемь раундов. 37-летний Стивенс дебютировал в профессиональном боксе в апреле, завершив вничью поединок с легендой UFC бразильцем Жозе Альдо. В прошлом году американец выступал в PFL после 14 лет проведённых в UFC.

30-летний Авила также выступал в UFC и Bellator, а в профессиональном боксе провёл четыре поединка (три победы и одно поражение). В апреле он выиграл единогласным решением судей по итогам четырёх раундов в бою с влиятельным инфлюенсером в социальных сетях Полом Бамбой.