Алексей Тищенко дал прогноз на предстоящий бой Альвареса и Чарло

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес подписал контракт с Premier Boxing Champions на три боя. 16 сентября он проведёт поединок с американцем Джермаллом Чарло. Грядущий поединок прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Альварес в этом бою будет фаворитом, сможет навязать сопернику свою манеру и победить. Но, скорее всего, бой пройдёт всю дистанцию. Форма у Сауля очень хорошая, он часто выходит на ринг. Если сохранит её до боя, сможет победить.

Что касается Джермалла Чарло, то это действующий чемпион мира, неплохой интересный боксёр с хорошим нокаутирующим ударом. Если он сможет донести свой удар, то у него тоже будут шансы на победу.

Манеры боя у них разные. Альварес более умный и техничный. Чарло же такой, силовой парень, он идёт вперёд и старается донести свой сокрушающий удар, который у него есть. Если Чарло начнёт попадать, то у Сауля начнутся проблемы», — приводит слова Тищенко телеграм-канал радио «Движение».

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