Дмитрий Бивол: могу в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана

Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол отреагировал на решение WBC не санкционировать бои россиян.
«Это выглядит забавно, потому что гражданин Канады Бетербиев тоже россиянин.
Я родился в Кыргызстане, провёл там почти половину своей жизни. Я мог бы в любое время поехать и получить паспорт. В чём проблема? Думаю, есть другая причина. Я не знаю, что это, но это не главная проблема, мешающая нам провести бой.
Политика и спорт – это две разные вещи. Надеюсь, что однажды всё будет чисто – спорт будет отделён от политики. Я очень надеюсь», – приводит слова Бивола Pro Box News.
Ранее Дмитрий высказался о потенциальном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. Бивол отметил, что они могли бы давно договориться о втором поединке, если бы его захотел Альварес.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка
- 24 июня 2023
-
07:23
-
06:50
-
06:30
-
04:43
-
03:58
-
00:53
-
00:13
- 23 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:51
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:23
-
20:29
-
20:22
-
19:35
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:33
-
17:18
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:32
-
15:28
-
14:44
-
14:37
-
14:29
-
14:13
-
13:48
-
13:12
-
12:46