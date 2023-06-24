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Дмитрий Бивол: могу в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана

Дмитрий Бивол: могу в любое время уехать и получить паспорт Кыргызстана
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Российский чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол отреагировал на решение WBC не санкционировать бои россиян.

«Это выглядит забавно, потому что гражданин Канады Бетербиев тоже россиянин.

Я родился в Кыргызстане, провёл там почти половину своей жизни. Я мог бы в любое время поехать и получить паспорт. В чём проблема? Думаю, есть другая причина. Я не знаю, что это, но это не главная проблема, мешающая нам провести бой.

Политика и спорт – это две разные вещи. Надеюсь, что однажды всё будет чисто – спорт будет отделён от политики. Я очень надеюсь», – приводит слова Бивола Pro Box News.

Ранее Дмитрий высказался о потенциальном реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. Бивол отметил, что они могли бы давно договориться о втором поединке, если бы его захотел Альварес.

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