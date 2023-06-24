Эдди Хирн: если Уайт настроен серьёзно, то бой с Джошуа состоится

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, рассказал, что они возобновили переговоры с Диллианом Уайтом.

«Они говорят, что никаких контактов не было, но они рады принять предложение, потому они, очевидно, получили предложение. Это бой, который меня попросили провести. Мы сделали предложение Диллиану Уайту четыре-пять недель назад, и они дали ответ. Точная формулировка была: «Точно нет, это неприемлемо низкая цифра, это далеко не та цифра, на которую мы согласились бы».

Я передал это Эй Джею и команде, и они сказали, что хорошо, мы будем двигаться дальше. Теперь они просто вышли сегодня и сказали, что «мы принимаем это предложение», прямо когда мы собираемся объявить следующего соперника, во время финальных переговоров с ним.

Мы обратились прямо к Диллиану и сказали: «Вы можете подтвердить, что принимаете это предложение», а они сказали: «Да, принимаем». Я сказал, что фантастически, поэтому мы заключаем с ними контракт. Они сегодня получат контракт. Нам нужно двигаться в темпе, но если они серьёзны, этот бой может произойти на 100%. Это всё ещё сражение, которое Эй Джей хочет провести 12 августа. Если Диллиан настроен серьёзно, этот бой состоится.

Заключить контракт не будет сложно. Установлены гонорары, не нужно никуда лететь, никаких сложных медиа обязательств… Всё достаточно просто. Так что мы не хотим, чтобы они вернулись с миллионом правок в контракте… Бой будет через 7 недель», — приводит слова Хирна Boxing Social.

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