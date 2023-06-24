Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC официально анонсировал поединок Генри Сехудо и Марлона Веры

UFC официально анонсировал поединок Генри Сехудо и Марлона Веры
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо встретится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне.

Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях анонсировала этот поединок.

Анонс боя Сехудо — Вера

Анонс боя Сехудо — Вера

Ранее сообщалось, что Сехудо не подтвердил своё участие в турнире, так как испытывает проблемы с плечом.

Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем бою также раздельным решением судей проиграл Кори Сэндхагену. Эквадорец на шестой строчке рейтинга.

Материалы по теме
Ян не собирается возвращаться? Сехудо украл у россиянина удобного соперника
Ян не собирается возвращаться? Сехудо украл у россиянина удобного соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023