UFC официально анонсировал поединок Генри Сехудо и Марлона Веры

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо встретится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне.
Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях анонсировала этот поединок.
Анонс боя Сехудо — Вера
Ранее сообщалось, что Сехудо не подтвердил своё участие в турнире, так как испытывает проблемы с плечом.
Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.
Марлон Вера, в свою очередь, в последнем бою также раздельным решением судей проиграл Кори Сэндхагену. Эквадорец на шестой строчке рейтинга.
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