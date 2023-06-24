UFC официально анонсировал поединок Генри Сехудо и Марлона Веры

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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо встретится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC 292, который состоится 19 августа в Бостоне.

Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях анонсировала этот поединок.

Анонс боя Сехудо — Вера

Ранее сообщалось, что Сехудо не подтвердил своё участие в турнире, так как испытывает проблемы с плечом.

Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем бою также раздельным решением судей проиграл Кори Сэндхагену. Эквадорец на шестой строчке рейтинга.