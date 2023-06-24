Чарльз Оливейра предложил Цукербергу совместные тренировки перед возможным боем с Маском

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра предложил свою помощь миллиардеру Марку Цукербергу в подготовке к возможному поединку с Илоном Маском.

«Эй, Марк! Давай тренироваться вместе, парень. Приготовься и присоединяйся ко мне. Я прилечу в Вегас, и мы можем вместе потренироваться», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что ранее Джон Джонс также предложил помощь Цукербергу, а Шон Стрикленд и Хорхе Масвидаль, в свою очередь, заняли сторону Илона Маска.

Напомним, бизнесмены начали перепалку в социальных сетях и устно договорились о бое в Лас-Вегасе, а глава UFC Дана Уайт заявил, что готов помочь организовать поединок.