Чарльз Оливейра предложил Цукербергу совместные тренировки перед возможным боем с Маском
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Чарльз Оливейра предложил свою помощь миллиардеру Марку Цукербергу в подготовке к возможному поединку с Илоном Маском.
«Эй, Марк! Давай тренироваться вместе, парень. Приготовься и присоединяйся ко мне. Я прилечу в Вегас, и мы можем вместе потренироваться», — написал Оливейра на своей странице в социальных сетях.
Стоит отметить, что ранее Джон Джонс также предложил помощь Цукербергу, а Шон Стрикленд и Хорхе Масвидаль, в свою очередь, заняли сторону Илона Маска.
Напомним, бизнесмены начали перепалку в социальных сетях и устно договорились о бое в Лас-Вегасе, а глава UFC Дана Уайт заявил, что готов помочь организовать поединок.
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