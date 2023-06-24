Олейник: зачем Малыхину в UFC, если и так всё хорошо
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник оценил возможный переход Анатолия Малыхина в UFC.
«Здесь два пути: либо дальше быть чемпионом в One FC, либо уходить в UFC. Если по нынешнему контракту всё устраивает, то на его месте я бы остался в One FC. Зачем уходить, если и так всё хорошо? Мне UFC тоже не нужен был, я туда в 37 лет подписался. Так что у Анатолия ещё куча времени. Пусть пока что наслаждается на своём Олимпе», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».
23 июня Малыхин выиграл техническим нокаутом у Аржана Бхуллара и стал чемпионом One в тяжёлом весе. Кроме того, россиянин является действующим чемпионом полутяжёлого веса. Всего в активе Малыхина 13 досрочных побед в 13 боях в ММА.
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