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Бои Тайлы Сантос с Блэнчфилд и Энтони Смита со Спэнном пройдут на турнире UFC в Сингапуре

Бои Тайлы Сантос с Блэнчфилд и Энтони Смита со Спэнном пройдут на турнире UFC в Сингапуре
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Два новых поединка добавлены в кард турнира UFC Fight Night 225, который пройдёт 26 августа в Сингапуре.

На данном турнире пройдёт бой Тайлы Сантос и Эрин Блэнчфилд. Ранее матчмейкеры уже сводили девушек в очном бою в феврале, но тогда Сантос выбыла и её заменила Джессика Андраде.

Блэнчфилд выиграла у Андраде удушающим приёмом и идёт на серии из пяти побед. Сантос не выходила в октагон с июня прошлого года, когда проиграла Валентине Шевченко в титульном бою.

Кроме того, на турнире состоится поединок Энтони Смита и Райана Спэнна. В сентябре 2021 года они уже встречались, и тогда победу удушающим приёмом одержал Смит. Сейчас оба бойца идут после поражений. Смит проиграл Джонни Уокеру единогласным решением судей, а Спэнн уступил Никите Крылову.

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