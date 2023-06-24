Спенс: Канело может собрать $ 30-40 млн на бое с Джонни из супермаркета

Американский непобеждённый боксёр Эррол Спенс считает, что сейчас мексиканец Сауль «Канело» Альварес является лицом современного бокса.
«Кто лицо современного бокса? Для меня номер один — это Канело. Потому что, на мой взгляд, всё в конечном счёте сводится к тому, сколько ты зарабатываешь. А Канело — это денежная корова. Он может выйти на ринг с Джонни из супермаркета и сделать $ 30-40 млн, как нечего делать», — сказал Спенс в подкасте Million Dollarz Worth of Game.
Ранее стало известно, что Канело свой следующий поединок проведёт 16 сентября с Джермаллом Чарло. Напомним, Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Эррол Спенс, в свою очередь, 29 июля проведёт поединок с Теренсом Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.
- 24 июня 2023
-
11:51
-
11:18
-
10:57
-
10:37
-
10:13
-
09:28
-
09:15
-
08:47
-
07:53
-
07:36
-
07:23
-
06:50
-
06:30
-
04:43
-
03:58
-
00:53
-
00:13
- 23 июня 2023
-
23:53
-
23:14
-
22:51
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:23
-
20:29
-
20:22
-
19:35
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
18:14
-
17:33
-
17:18
-
16:35
-
16:23