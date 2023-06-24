Спенс: Канело может собрать $ 30-40 млн на бое с Джонни из супермаркета

Американский непобеждённый боксёр Эррол Спенс считает, что сейчас мексиканец Сауль «Канело» Альварес является лицом современного бокса.

«Кто лицо современного бокса? Для меня номер один — это Канело. Потому что, на мой взгляд, всё в конечном счёте сводится к тому, сколько ты зарабатываешь. А Канело — это денежная корова. Он может выйти на ринг с Джонни из супермаркета и сделать $ 30-40 млн, как нечего делать», — сказал Спенс в подкасте Million Dollarz Worth of Game.

Ранее стало известно, что Канело свой следующий поединок проведёт 16 сентября с Джермаллом Чарло. Напомним, Канело является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Эррол Спенс, в свою очередь, 29 июля проведёт поединок с Теренсом Кроуфордом за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.