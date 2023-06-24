Сириль Ган: Спивак — хороший боец, это большое испытание для меня

Французский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Сириль Ган высказался о предстоящем поединке с Сергеем Спиваком, который возглавит турнир UFC во Франции, запланированный на 2 сентября.

«Тай Туиваса был зрелищным и очень опасным парнем. А вот Спивак, напротив, не выглядит таким опасным, но на самом деле он гораздо опасен, потому что может и бить, может и бороться, перевести поединок в партер. Это будет большое испытание для меня. Спивак — хороший боец, хороший парень, он будет в топ-5 рейтинга», — приводит слова Гана The Sun.

Напомним, Ган в последнем поединке проиграл Джону Джонсу. Всего у француза 11 побед в 13 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

У Спивака 16 побед в 19 боях ММА, в последнем поединке он выиграл у Деррика Льюиса.