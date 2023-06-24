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Тренер Анкалаева: Магомед может побить Блаховича и Хилла за один вечер

Тренер Анкалаева: Магомед может побить Блаховича и Хилла за один вечер
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Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева, заявил, что его подопечный и он сам не считают Джамала Хилла чемпионом.

«Сугубо моё личное мнение: если Магомед раскроет себя, то может провести и два боя за вечер. Он побьёт и Хилла, и Блаховича за один вечер. Легко. Как он воспринимает Хилла? Я его не считаю чемпионом, и точно так же он его таковым не считает. Просто подвели человека, не знаю почему так. Да, он ронял людей, он же ударник. Но чтобы выиграть у кого-то серьёзного — не знаю. Магомеду он точно не соперник», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Магомед Анкалаев в последнем поединке встретился с Яном Блаховичем. Бой завершился ничьей. Всего у россиянина 17 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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