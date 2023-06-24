Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев заявил, что в UFC должны лучше заботиться о своих бойцах

Физиев заявил, что в UFC должны лучше заботиться о своих бойцах
Аудио-версия:
Комментарии

Азербайджанский боец смешанных единоборств, шестой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Рафаэль Физиев призвал промоушен лучше заботиться о бойцах.

Физиев привёл в пример ситуацию после его поединка с Джастином Гэтжи, который прошёл в марте и завершился победой американца решением большинства судей.

«После этого боя я отправился в Лондоне в больницу и простоял там пять часов в очереди. Всё это время мы просто ждали, пока врач освободится и наложит мне швы. Пять часов я просто сидел и чего-то ждал. В итоге мы устали и сказали – к чёрту всё, мы возвращаемся в отель. Мы попросили доктора UFC заклеить мне рассечения, но этот клей сошёл уже на следующий день, когда я умывался. Я считаю, что после боя им нужно чуть лучше заботиться о своих бойцах, чтобы они не ждали по пять часов, когда им окажут помощь», — приводит слова Физиева MMA News.

Материалы по теме
Физиев: Оливейра в бою с Дариушем показал, как он хочет снова проиграть Махачеву
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023